Qualificazioni Australian Open 2021: Giannessi eliminato al primo turno da Vilella Martinez

Si conclude al primo turno delle qualificazioni l’avventura agli Australian Open 2021 di Alessandro Giannessi. Il 30enne nativo di La Spezia è stato letteralmente surclassato dallo spagnolo Mario Vilella Martinez che si è imposto col punteggio di 6-1 6-3. Una partita senza storia nella quale l’azzurro ha sofferto terribilmente al servizio non riuscendo mai ad impensierire l’avversario.

Primo set terribile per Giannessi. L’azzurro pronti via e si ritrova costretto a difendere due palle break in favore dello spagnolo, senza successo (0-2). Vilella Martinez porta a casa il game seguente a zero e in quello successivo sale 0-40. Il 30enne ligure dopo aver annullato il primo break point non può nulla sul secondo (0-4). Il numero 186 del ranking ATP non mostra nessun segno di cedimento nel suo turno al sevizio mentre Giannessi è costretto a lottare, portando a casa ai vantaggi il primo punto del match (1-5). L’iberico chiude, quindi, sul 6-1.

Il secondo set inizia come quello precedente con lo spagnolo che piazza immediatamente il break ai vantaggi (0-1). Il match in questa fase segue pedissequamente i turni di servizio (3-4). Giannessi nonostante gli sforzi non riesce mai a mettere in difficoltà l’avversario nel suo turno di servizio e nel nono game subisce l’ennesimo break che fissa il punteggio sul 6-3 in favore di Vilella Martinez.

