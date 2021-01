Pentathlon, rinviati a luglio i Mondiali Junior: si terranno in contemporanea con gli Europei Senior

Salta già la prima manifestazione in calendario per quanto concerne il 2021 del pentathlon moderno: i Mondiali Junior / U19 / U17, previsti ad Alessandria d’Egitto, sono stati infatti spostati a luglio, e si terranno dal 4 al 17, in contemporanea con gli Europei Senior di Nizhniy Novgorod (Russia).

In Italia il calendario ora prevede i Campionati Italiani Senior, in programma a Roma dal 26 al 28 febbraio, mentre in ambito internazionale il primo appuntamento di rilievo resta quello previsto a fine marzo, dal 24 al 28, quando a Budapest (Ungheria) si terrà la prima tappa della Coppa del Mondo.

NUOVO CALENDARIO PENTATHLON MODERNO 2021

26-28 febbraio, Campionati Italiani Senior, Roma

24-28 marzo, Coppa del Mondo I, Budapest (Ungheria)

07-11 aprile, Coppa del Mondo II, Sofia (Bulgaria)

15-18 aprile, Coppa del Mondo III, Sofia (Bulgaria)

13-16 maggio, Finali Coppa del Mondo, Seul (Corea del Sud)

07-13 giugno, Mondiali, Minsk (Bielorussia)

04-11 luglio, Europei, Nizhniy Novgorod (Russia)

04-17 luglio, Mondiali Junior / U19 / U17, Alessandria (Egitto)

05-07 agosto, Olimpiadi, Tokyo (Giappone)

19-21 novembre, Campionati Italiani Assoluti, Roma

Foto: archivio privato Elena Micheli