È fortissima l’apprensione da parte di pubblico e addetti ai lavori del pattinaggio artistico in vista dei Campionati Mondiali 2021 di Stoccolma, rassegna pianificata all’Ericssoon Globe Arena dal 22 al 28 marzo ma in forte bilico considerato l’inarrestabile protrarsi dell’emergenza sanitaria. Una poderosa ventata di pessimismo è arrivata pochi giorni fa dopo la decisione della Federazione Svedese di cancellare tutti gli eventi locali della stagione 2020-2021. Una notizia che, in pochi istanti, ha fatto per ovvi motivi il giro del mondo.

Intercettata dai microfoni di RBCSports la presidente del comitato organizzatore Ulrika Molin ha però voluto sottolineare la mancanza di connessione tra le Competizioni all’interno della Svezia e la rassegna iridata, il cui allestimento procede incessantemente da mesi: “La Swedish Figure Skating Association sta lavorando a stretto contatto con l’ISU per i Mondiali 2021 – ha detto Molin – La salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte è per noi la massima priorità. I preparativi procedono secondo i piani, non ci sono minacce di cancellazione. Per quanto riguarda l’annullamento della competizione nazionale svedese, questa circostanza non ha alcun effetto sul Campionato Del Mondo“.

Ulteriori informazioni circa il regolare svolgimento dell’evento saranno disponibili sicuramente giovedì 28 gennaio, giorno cruciale in cui il Consiglio ISU si riunirà proprio per valutare la situazione e stabilire il futuro del Campionato.



Foto: LaPresse