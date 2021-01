Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann vince in rimonta la quarta tappa del Gran Premio Italia

Tre su tre. Lara Naki Gutmann ha centrato anche la terza uscita stagionale vincendo in rimonta la quarta e ultima tappa del Gran Premio Italia, competizione interna di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo fine settimana presso il Pala Tazzoli di Torino.

La Campionessa Italiana, terza dopo il segmento più breve, ha preso il largo sfoggiando per la prima volta in stagione due elementi eseguiti con significativa qualità, ovvero il triplo lutz (ruotato con un braccio alzato sopra la testa) e il triplo rittberger, completando l’opera con due doppi axel di cui uno agganciato al doppio toeloop, due tripli toeloop (uno combinato con euler/doppio salchow) e un triplo salchow (chiamato sul quarto) in combinazione con il doppio toeloop; guadagnando nettamente il miglior riscontro anche sulle componenti del programma l’allieva di Gabriele Minchio ha dunque ricevuto la valutazione di 122.76 (58.76, 64.01), totalizzando 178.49.

Buon secondo posto per Lucrezia Beccari, autrice di una prestazione positiva macchiata però, oltre che da una chiamata di sottoruotato nel triplo rittberger e due chiamate sul quarto nel triplo lutz combinato con il doppio toeloop e nel triplo flip, da due salti andati a vuoto, rispettivamente il lutz, eseguito da un giro, e l’axel, completato solo da un giro e mezzo, piccole sbavature che hanno rallentato la sua corsa a 108.16 (49.44, 58.74) per 173.36.

Nota di merito per Roberta Rodeghiero, terza con 101.62 (48.80, 53.82) per 161.54 dopo aver dimostrato per l’ennesima volta un grande carattere riprendendosi dopo una brutta caduta nel triplo lutz inaugurale, eseguendo poi due tripli toeloop, un triplo flip, un triplo salchow e un doppio axel. Ha chiuso quindi la classifica Greta Baldan, quarta con 88.28 (39.37, 48.91) per 157.55.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE



Foto: Valerio Origo