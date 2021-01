Pattinaggio artistico: al via la quarta tappa del Gran Premio Italia. Il programma e come seguirla in streaming

Si chiuderà questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 gennaio, presso il Pala Tazzoli di Torino la fase di qualificazione del Gran Premio Italia, la quarta e ultima tappa del circuito interno di pattinaggio artistico ideato dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio per venire incontro alle esigenze dei rappresentanti della Nazionale azzurra, purtroppo fino a questo momento orfani di competizioni internazionali a causa dell’emergenza sanitaria. In questo atto finale, che precederà le Finali pianificate a Bergamo nel mese di febbraio, assisteremo alle gare del singolo femminile e della danza sul ghiaccio.

A distanza di quasi un mese tornerà sul ghiaccio la neo Campionessa Italiana Lara Naki Gutmann, la quale avrà il compito di confermare nuovamente la leadership conquistata in questo primo stralcio di stagione. Un impegno tutt’altro che semplice quello della pattinatrice seguita da Gabriele Minchio, in quanto dovrà misurarsi non solo con Lucrezia Beccari e Roberta Rodeghiero, rispettivamente terza e quinta alla rassegna tricolore, ma, soprattutto con Alessia Tornaghi, motivata a riscattarsi dopo due uscite viziate da qualche sbavatura di troppo.

In linea generale sarà importante valutare l’andamento generale delle varie prestazioni, oltre che l’inserimento di elementi dal base value più elevato, fattore mancante negli eventi precedenti. Nella danza i soliti osservati speciali saranno i fuoriclasse Charlène Guignard-Marco Fabbri, il cui unico obiettivo sarà quello di migliorare ulteriormente il loro punteggio in attesa di scoprire la reale ricezione dei due competitivi programmi da parte di una giuria internazionale. Appuntamento importante invece per Carolina Moscheni-Francesco Fioretti e Chiara Calderone-Francesco Riva, due coppie di recentissima formazione che necessitano di quante più gare possibili, di qualsiasi tipo, per poter entrare ancora più in confidenza con i rispettivi partner.

La quarta tappa del Gran Premio Italia sarà trasmessa con una diretta integrale sul canale YouTube della FISG.

IL PROGRAMMMA DELLA QUARTA TAPPA DEL GRAN PREMIO ITALIA (TORINO)

Sabato 9 gennaio

16:00 Short program individuale femminile

17:00 Rhythm dance danza sul ghiaccio Junior

18:10 Rhythm dance danza sul ghiaccio Senior

Domenica 10 gennaio

15:00 Free program individuale femminile

16:15 Free dance danza sul ghiaccio Junior

17:30 Free dance danza sul ghiaccio Senior

QUARTA TAPPA DEL GRAN PREMIO ITALIA (TORINO): COME SEGUIRE L’EVENTO IN STREAMING

Diretta sul canale YouTube della FISG

Foto: Valerio Origo