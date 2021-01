Sarà un Settebello con tante novità quello che si presenterà in Ungheria, a Debrecen, per la fase finale delle qualificazioni europee di World League. Subito lo scontro diretto con i padroni di casa magiari per testare la condizione della Nazionale italiana di pallanuoto che non sarà sicuramente al top visto il lungo stop.

Sandro Campagna ha scelto quindici uomini, quelli più in forma al momento, lasciando a casa anche nomi di lusso. A risaltare è sicuramente l’assenza di capitan Pietro Figlioli, che rimarrà in Italia così come Alessandro Velotto, altro punto cardine di questa squadra.

Un duo a sorpresa quello che schiererà il Bel Paese da centroboa: torna a giocare una manifestazione internazionale con la calottina azzurra a distanza di sette anni Christian Napolitano, eccellente in questo inizio di stagione con l’Ortigia. Al suo fianco Lorenzo Bruni. Non c’è spazio quindi per Michael Bodegas e Matteo Aicardi, che cercheranno di recuperare al meglio dai propri acciacchi fisici verso i Giochi di Tokyo.

Tre novità, ma meno inattese, rispetto agli Europei dello scorso anno: ci saranno Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella e Nicholas Presciutti. Restano alcune certezze come Marco Del Lungo da portiere titolare, e gli altri recchelini Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Niccolò Figari, Stefano Luongo.

Questi i convocati: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto (Brescia), Christian Napolitano (Ortigia), Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Niccolò Figari, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli (Savona), Giammarco Nicosia (Telimar).

Foto: LPS/Maria Angela Cinardo