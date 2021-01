Pallanuoto, Serie A1 2021: Pro Recco e Salerno al Preliminary Round Scudetto, Quinto ai Play-Out

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto ha visto andare in scena oggi, venerdì 22 gennaio, il recupero della quarta giornata del Girone A: come prevedibile la Pro Recco batte in maniera molto ampia il Quinto, con il punteggio finale che recita 17-3.

Arrivano ulteriori verdetti: il Salerno, oggi spettatore interessato, centra aritmeticamente la seconda piazza, ottiene con larghissimo anticipo la salvezza e raggiunge l’Ortigia al Preliminary Round Scudetto nel Girone F, mentre la Pro Recco, vincendo matematicamente il Girone A, avanza al Girone E. Aritmeticamente ai Play-Out, invece, il Quinto.

TABELLINO

PRO RECCO-IREN GENOVA QUINTO 17-3

PRO RECCO: Bijac, Di Fulvio 3, Nuzzo 1, Figlioli 1, Younger 2, Velotto 1, N. Presciutti 1, Rossi 1, Ivovic 5, Figari, Mangiante, Luongo 2, Negri. All. Hernandez.

IREN GENOVA QUINTO: Pellegrini, Panerai 1, Fracas, Mugnaini 1, Brambilla, Guidi, Gavazzi, Nora 1, Ferrero, Bittarello, M. Gitto, Gambacciani, Pellerano. All. Luccianti.

Arbitri: Piano e Ferrari.

Note – Parziali: 5-0 4-1 4-0 4-2. N. Presciutti (R) fuori per tre falli nel terzo tempo, Panerai (Q) nel quarto tempo. Negri in porta per la Pro Recco da metà terzo quarto. Pellerano in porta per Genova Quinto nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 7/11 + 1 rigore, Quinto 0/7.

Classifiche quinta giornata prima fase Serie A1 maschile

Girone A: Pro Recco 9, RN Salerno 3, Iren Genova Quinto 3.

Girone B: AN Brescia 9, Pallanuoto Trieste* 3, Roma Nuoto* 0.

Girone C: CC Ortigia* 9, SS Lazio Nuoto 3, Telimar Palermo* 0.

Girone D: RN Savona* 12, CN Posillipo* 10, San Donato Metanopoli Sport 4, RN Florentia 0.

* = una partita da recuperare

Programma e risultati prima fase Serie A1 maschile

Quinta giornata

Iren Genova Quinto-R.N. Nuoto Salerno (A) 10-7

riposa Pro Recco (A)

Roma Nuoto-AN Brescia (B) 5-25

riposa Pallanuoto Trieste (B)

CC Ortigia-Telimar (C) sabato 23 gennaio ore 15.00

riposa Lazio Nuoto (C)

C.N. Posillipo-San Donato Metanopoli (D) 7-7

R.N. Savona-R.N. Florentia (D) 15-8

Quarta giornata

Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) 17-3

riposa RN Salerno (A)

Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto (B) 12-7

riposa AN Brescia (B)

Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) 7-11

riposa Telimar (C)

San Donato Metanopoli-RN Savona (D) 9-12

RN Florentia-CN Posillipo (D) 8-9

Terza giornata

Pro Recco-RN Salerno (A) 18-0

riposa Iren Genova Quinto (A)

Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) 6-17

riposa Roma Nuoto (B)

Lazio Nuoto-Telimar (C) 8-7

riposa CC Ortigia (C)

RN Savona-CN Posillipo (D) sabato 23 gennaio ore 14.30

San Donato Metanopoli-RN Florentia (D) 11-5

Seconda giornata

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) 11-7

riposa Pro Recco (A)

AN Brescia-Roma Nuoto (B) 14-7

riposa Pallanuoto Trieste (B)

Telimar Palermo-CC Ortigia (C) 5-8

riposa SS Lazio Nuoto (C)

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) 7-11

RN Florentia-RN Savona (D) 9-14

Prima giornata

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

riposa RN Salerno (A)

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) mercoledì 27 gennaio ore 20.00

riposa AN Brescia (B)

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

riposa Telimar Palermo (C)

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) 14-6

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

Preliminary Round Scudetto

Girone E

1^ Classificata Girone A Pro Recco

1^ Classificata Girone D Savona o Posillipo (al Savona basta fare gli stessi punti del Posillipo nei due scontri diretti)

2^ Classificata Girone B Pallanuoto Trieste o Roma Nuoto (sarà decisivo lo scontro diretto)

2^ Classificata Girone C SS Lazio Nuoto o Telimar Palermo (sarà decisivo lo scontro diretto)

Girone F

1^ Classificata Girone B probabilmente il Brescia (basta anche che il Trieste non vinca a Roma nel recupero)

1^ Classificata Girone C Ortigia

2^ Classificata Girone A Salerno

2^ Classificata Girone D Savona o Posillipo (sarà il Savona soltanto se il Posillipo farà almeno altri 4 punti)

Play-Out

Girone G

3^ Classificata Girone A Quinto

3^ Classificata Girone B Pallanuoto Trieste o Roma Nuoto (sarà decisivo lo scontro diretto)

3^ Classificata Girone C SS Lazio Nuoto o Telimar Palermo (sarà decisivo lo scontro diretto)

3^ Classificata Girone D San Donato Metanopoli Sport

4^ Classificata Girone D RN Florentia

Foto: Danilo Vigo LPS