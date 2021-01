Pallanuoto, Serie A1 2021: Ortigia, Brescia, Savona e Posillipo al Preliminary Round Scudetto, Pro Recco e Salerno ad un passo

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto ha visto andare in scena oggi, sabato 16 gennaio, la quinta tornata. Nel Girone C, però, si è giocato il recupero del quarto turno, Lazio Nuoto-CC Ortigia (con slittamento di Ortigia-Telimar al 23 gennaio alle ore 15.00), vinta in trasferta dagli aretusei per 7-11.

Nel Girone A l’Iren Genova Quinto batte per 10-7 la R.N. Nuoto Salerno ma non ribalta la differenza reti dell’andata (-4), mentre nel Girone D il C.N. Posillipo impatta per 7-7 col San Donato Metanopoli, invece la R.N. Savona supera nettamente per 15-8 la R.N. Florentia, infine nel Girone B la Roma Nuoto cede per 5-25 all’AN Brescia.

Arrivano così i primi verdetti: l’Ortigia vince il Girone C e nel Preliminary Round Scudetto sarà nel Girone F, mentre nel Girone D passano Savona e Posillipo, con i due scontri diretti che decideranno il primato. Avanza anche il Brescia, a cui manca soltanto l’aritmetica a certificare il primato, mentre si tratta di una mera formalità per la Pro Recco.

Si avvicina al Preliminary Round Scudetto anche il Salerno, che resta in vantaggio negli scontri diretti con il Quinto e spera nella salvezza anticipata. Aritmeticamente ai Play-Out, invece, San Donato Metanopoli Sport e RN Florentia, a forte rischio il Quinto. Lotteranno per la salvezze negli scontri diretti Trieste e Roma e Lazio e Telimar.

Classifiche prima fase Serie A1 maschile

Girone A: Pro Recco* 6, RN Salerno 3, Iren Genova Quinto* 3.

Girone B: AN Brescia 9, Pallanuoto Trieste* 3, Roma Nuoto* 0.

Girone C: CC Ortigia* 9, SS Lazio Nuoto 3, Telimar Palermo* 0.

Girone D: RN Savona* 12, CN Posillipo* 10, San Donato Metanopoli Sport 4, RN Florentia 0.

* = una partita da recuperare

Programma e risultati prima fase Serie A1 maschile

Quinta giornata

Iren Genova Quinto-R.N. Nuoto Salerno (A) 10-7

riposa Pro Recco (A)

Roma Nuoto-AN Brescia (B) 5-25

riposa Pallanuoto Trieste (B)

CC Ortigia-Telimar (C) rinviata a sabato 23 gennaio ore 15.00

riposa Lazio Nuoto (C)

C.N. Posillipo-San Donato Metanopoli (D) 7-7

R.N. Savona-R.N. Florentia (D) 15-8

Quarta giornata

Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) venerdì 22 gennaio ore 15.00

riposa RN Salerno (A)

Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto (B) 12-7

riposa AN Brescia (B)

Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) 7-11

riposa Telimar (C)

San Donato Metanopoli-RN Savona (D) 9-12

RN Florentia-CN Posillipo (D) 8-9

Terza giornata

Pro Recco-RN Salerno (A) 18-0

riposa Iren Genova Quinto (A)

Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) 6-17

riposa Roma Nuoto (B)

Lazio Nuoto-Telimar (C) 8-7

riposa CC Ortigia (C)

RN Savona-CN Posillipo (D) sabato 23 gennaio ore 14.30

San Donato Metanopoli-RN Florentia (D) 11-5

Seconda giornata

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) 11-7

riposa Pro Recco (A)

AN Brescia-Roma Nuoto (B) 14-7

riposa Pallanuoto Trieste (B)

Telimar Palermo-CC Ortigia (C) 5-8

riposa SS Lazio Nuoto (C)

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) 7-11

RN Florentia-RN Savona (D) 9-14

Prima giornata

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

riposa RN Salerno (A)

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) mercoledì 27 gennaio ore 20.00

riposa AN Brescia (B)

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

riposa Telimar Palermo (C)

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) 14-6

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

Preliminary Round Scudetto

Girone E

1^ Classificata Girone A manca soltanto l’aritmetica alla Pro Recco (basta un punto nel recupero col Quinto)

1^ Classificata Girone D Savona o Posillipo (al Savona basta fare gli stessi punti del Posillipo nei due scontri diretti)

2^ Classificata Girone B Pallanuoto Trieste o Roma Nuoto (sarà decisivo lo scontro diretto)

2^ Classificata Girone C SS Lazio Nuoto o Telimar Palermo (sarà decisivo lo scontro diretto)

Girone F

1^ Classificata Girone B probabilmente il Brescia (basta anche che il Trieste non vinca a Roma nel recupero)

1^ Classificata Girone C Ortigia

2^ Classificata Girone A probabilmente il Salerno (basta anche che la Pro Recco batta il Quinto nel recupero)

2^ Classificata Girone D Savona o Posillipo (sarà il Savona soltanto se il Posillipo farà almeno altri 4 punti)

Play-Out

Girone G

3^ Classificata Girone A probabilmente il Quinto (se perde il recupero con la Pro Recco)

3^ Classificata Girone B Pallanuoto Trieste o Roma Nuoto (sarà decisivo lo scontro diretto)

3^ Classificata Girone C SS Lazio Nuoto o Telimar Palermo (sarà decisivo lo scontro diretto)

3^ Classificata Girone D San Donato Metanopoli Sport

4^ Classificata Girone D RN Florentia

Foto: Salvo Barbagallo LPS