Da martedì Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Ungheria e Grecia si è aperta la terza giornata del Girone B: successo del team ellenico del CT Theodoros Lorantos per 8-5 e primato nel raggruppamento centrato.

Theodoros Lorantos al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dalla vittoria odierna: “Siamo cresciuti molto nei collegiali prima del torneo Preolimpico per essere pronti qui, sappiamo quali sono le nostre capacità e abbiamo preparato molto bene il match di oggi per non andare giù mentalmente e psicologicamente“.

Infine una battuta sulle semifinali del torneo: “Non ho preferenze, le persone che mi conoscono sanno che sono una persone che non ha preferenze, il mio focus è sul mio team, ho fiducia nella mia squadra e nelle mie giocatrici, quindi penso che saremo pronti“.

Foto: katacarix Shutterstock.com