Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Grecia ed Israele si è appena conclusa la seconda giornata del Girone B: successo del team ellenico del CT Theodoros Lorantos per 20-1.

Theodoros Lorantos al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dal match di domani contro l’Ungheria di Attila Biro: “Dobbiamo ricostruire una mentalità forte ed un team forte, con un gran futuro. Domani ci aspetta una partita difficile con l’Ungheria, ma la nostra grande occasione sarà contro un altro team“.

Infine una battuta sul prosieguo del torneo, che all’orizzonte, nella semifinale di sabato 23, vedrà con tutta probabilità la Grecia affrontare una tra Italia ed Olanda, le due formazioni che si affronteranno questa sera: “Sono un allenatore, non guardo agli altri. Penso al mio team ed il mio focus è sulle mie giocatrici, quindi non mi interessa chi sia l’avversario, ma l’importante è vincere. Pensiamo a noi stessi ed a vincere nei prossimi giorni, non solo alla possibilità di qualificarci, ma anche alla possibilità di essere più forti in futuro“.

