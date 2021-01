Pallanuoto femminile, Preolimpico Trieste 2021: Olanda-Grecia 7-4. Le ragazze di Arno Havenga alle Olimpiadi

Si è giocata a Trieste la prima delle due semifinali del Preolimpico di pallanuoto femminile: il primo pass per i Giochi è stato conquistato dall’Olanda che ha battuto per 7-4 la Grecia. Alle ore 20.00 si giocherà l’altra semifinale tra Ungheria ed Italia, che assegnerà l’ultimo slot a disposizione per le Olimpiadi.

Nel primo quarto botta e risposta nel primo minuto tra Megens (rigore) e Tsoukala, poi a metà parziale Plevritou sigla il primo vantaggio ellenico. Nella seconda frazione arriva il break greco con Myriokefalitaki, ma le neerlandesi riescono a rientrare con Sleeking e van de Kraats. A 6″ dalla sirena però Eleftheriadou firma il 4-3 ellenico.

Nel terzo periodo Megens trova di nuovo il pari, poi van der Sloot con l’unica rete in superiorità del match firma il 5-4. L’ultimo quarto vede il gol in contrattacco di Megens, che vale il primo break olandese, poi van de Kraats sigla il 7-4 che in pratica chiude l’incontro. Willemsz para tutto ed il punteggio non cambia più: Arno Havenga porta l’Olanda alle Olimpiadi.

TABELLINO

OLANDA-GRECIA 7-4 (1-2, 2-2, 2-0, 2-0)

Olanda: Koenders, Megens 3 (1 rig.), D. Genee, Van der Sloot 1, Wolves, Stomphorst, B. Rogge, Sevenich, Keuning, Koolhaas, Van de Kraats 2, Sleeking 1, Willemsz. All. Havenga.

Grecia: C. Diamantopolou, Tsoukala 1, Tricha, Eleftheriadou 1, M. Plevritou 1, Xenaki, Ninou, Patra, Kotsia, V. Plevritou, E. Plevritou, Myrioketalifaki 1, Stamatopoulou. All. Lorantos.

Arbitri: Margeta (Slo) e Peris (Cro).

Note – Sup. num.: Olanda 1/6, Grecia 0/11. Rigori: Olanda 1/1.

Foto: Marco Todaro LPS