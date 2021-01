Pallanuoto femminile, pagelle Italia-Slovacchia: tutto facile per il Setterosa

Il Setterosa domina con la Slovacchia e si aggiudica il Gruppo A del Preolimpico di Trieste. Le azzurre non stanno a guardare i risultati delle rivali e passeggiano contro la Cenerentola del girone. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle della squadra tricolore.

PAGELLE SETTEROSA: ITALIA-SLOVACCHIA

Giulia Gorlero, senza voto.

Chiara Tabani, 6,5: ieri show per il numero 2 azzurro, oggi ovviamente si limita al minimo indispensabile.

Arianna Garibotti, 7: la mano è tornata calda, fondamentale dopo il piccolo infortunio natalizio. Servirà trovare l’atleta del Catania al top verso la sfida decisiva con l’Ungheria.

Silvia Avegno (C), 6: il capitano azzurro non riesce a trovare la via del gol.

Elisa Queirolo, 7,5: dopo la performance difficile nel match di ieri con l’Olanda, l’ex leader della squadra tricolore cambia passo e trova cinque reti per rilanciarsi.

Rosaria Aiello, 7: sblocca il risultato, trova tre reti in quattro tiri. Prestazione più che discreta.

Claudia Marletta, 6,5: molti meno minuti in acqua per lei, che comunque si iscrive al tabellino.

Roberta Bianconi, 7: due tiri, due reti. Fondamentale tornare a segnare: potrebbe essere decisiva sabato.

Sofia Giustini, 7,5: la diciassettenne è davvero indomabile. Un torneo mostruoso il suo fino ad ora: oggi altre quattro reti, oltre a tante giocate da campionessa.

Valeria Palmieri, 8: fino ad ora di gran lunga l’MVP della manifestazione in casa Italia, ma anche in generale. Il centroboa tricolore alza ancora l’asticella, dominando sui due metri.

Izabella Chiappini, 6,5: chiamata poco in causa oggi l’italo-brasiliana, a riposo dopo gli straordinari di ieri.

Giulia Viacava, 6: purtroppo non riesce a trovare la rete che l’avrebbe iscritta al tabellino.

Fabiana Sparano, 6,5: buona performance per il portiere di riserva delle azzurre, sole quattro reti subite.

CT Paolo Zizza, 7: è lui molto probabilmente a decidere il da farsi. Non sta a guardare i risultati altrui, manda le sue azzurre in acqua senza risparmiarsi e si aggiudica il girone. Sabato sarà decisiva: ma il Setterosa non teme nulla.

Foto LM-LPS/Marco Todaro