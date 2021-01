È l’appuntamento sicuramente più importante di questo inizio di stagione, un punto di svolta fondamentale per tutto il 2021. Al centro federale di Trieste dal 19 al 24 gennaio prossimi va in scena il torneo Preolimpico: manifestazione che assegnerà due posti verso i Giochi di Tokyo per la pallanuoto femminile.

Il Setterosa, ospitando la manifestazione, ed essendo reduce dall’argento nell’ultima competizione a Cinque Cerchi in quel di Rio, è una delle compagini più attese. La banda di Paolo Zizza nel passato recente non ha convinto, ma va a caccia del pass per provare a giocarsi qualcosa di importante in Giappone. Le rivali principali saranno l’Olanda, che le azzurre affronteranno nel girone, ed Ungheria e Grecia, le potenziali avversarie per lo scontro diretto in semifinale.

In questi giorni la squadra italiana sarà in collegiale al centro federale di Ostia dal 3 al 16 gennaio. Una rosa molto larga quella scelta da Zizza, che dovrà decidere al meglio le tredici convocate per il Preolimpico.

Queste le azzurre presenti in terra laziale: Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Arianna Gragnolati (CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Sofia Giustini, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Silvia Avegno, Domitilla Pirozzi, Fabiana Sparano, Izabella Chiappini e Luna Di Claudio (Lifebrain SIS Roma), Giulia Gorlero, Rosaria Aiello, Arianna Garibotti e Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro / L’Ekipe Orizzonte), Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Roberta Marletta e Laura Barzon (L’Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Fiamme Oro / Plebiscito Padova), Agnese Cocchieri (Plebiscito Padova).

Foto: LPS/Luigi Mariani