Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Ungheria ed Israele è appena scattata la prima fase a gironi: successo del team magiaro del CT Attila Biro per 27-2.

Attila Biro al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dal ritorno nel roster magiaro di Gabriella Szucs: “Gabriella era infortunata lo scorso anno, nel 2019 ha avuto un serio infortunio ed agli Europei era in terapia, ora è ok fisicamente, è una gran giocatrice ed è pronta“.

Sul prosieguo del torneo: “Una tra Italia ed Olanda sarà la nostra avversaria in semifinale, io non ho preferenze. Sono entrambi team molto forti, noi guardiamo al match di domani intanto, pensiamo step by step, per fare un altro passo ed arrivare al match contro la Grecia, per vincere ed arrivare primi nel girone“.

