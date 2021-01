Da martedì Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Ungheria e Grecia è scattata la terza ed ultima giornata della fase a gironi: sconfitta del team magiaro del CT Attila Biro, capitolato per 5-8.

Attila Biro al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport: “Spero che la squadra cresca ancora fino a sabato, perché non possiamo giocare di nuovo così male come oggi pomeriggio. La Grecia oggi ha giocato molto meglio di noi in difesa, non ci ha lasciato molte occasioni per concludere, né molte occasioni in sei contro cinque“.

Prosegue il tecnico: “Eravamo un po’ deconcentrati, non posso essere contento della partita di oggi. Abbiamo l’occasione di fare meglio, sono certo che sabato faremo una performance migliore, non importa chi sarà l’avversaria, penso che giocando come sappiamo avremo la possibilità di fare un’ottima partita contro Paesi Bassi o Italia“.

Foto: katacarix Shutterstock.com