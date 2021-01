Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Paesi Bassi e Slovacchia si è appena conclusa la prima giornata del Girone A: successo del team neerlandese del CT Arno Havenga per 22-2.

Arno Havenga al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dal match odierno terminato con un larghissimo risultato: “Prima di tutto la differenza reti non era un nostro obiettivo oggi, ma era importante tornare a giocare dopo così tanto tempo un match internazionale“.

Infine una battuta sul prosieguo del torneo, con il match contro l’Italia che precede la sfida Ungheria-Grecia, la quale chiarirà la composizione del tabellone: “Il match di domani sarà molto importante, soprattutto per capire dove siamo in relazione alle altre tre grandi squadre di questo torneo. Arrivare primi o secondi non credo cambi molto, giocheremo fino alla fine contro qualsiasi avversario“.

Foto: katacarix Shutterstock.com