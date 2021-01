Pallamano, Mondiali 2021: inizia la seconda fase, la Norvegia supera il Portogallo nel big match

E’ iniziata quest’oggi la seconda fase dei Mondiali di pallamano 2021, che ha visto disputarsi sei partite, valide per i gironi III e IV, che hanno fornito serie indicazioni in vista dei quarti di finale, dove accederanno le prime due di ogni raggruppamento. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giovedì 21.

GRUPPO III: nuovo successo per la Francia, che ha superato anche l’Algeria per 29-26, mettendo un piede e mezzo tra le migliori otto, mentre la Svizzera può continuare a sperare dopo il 20-18 rifilato all’Islanda, grazie alla super prestazione di Andy Schmid. Nel big match la Norvegia del capocannoniere Sander Sagosen ha raggiunto a quota 4 punti il Portogallo, sconfitto per 29-28.

GRUPPO IV: si è interrotta la striscia di vittorie della Svezia, bloccata sul pareggio dalla Bielorussia per 26-26, con il secondo posto occupato dai padroni di casa dell’Egitto, che dopo un primo tempo di altissimo livello si sono imposti sulla Russia per 28-23. Due punti anche per la Slovenia, giustiziera 31-21 della Macedonia del Nord.

I risultati di giornata:

GRUPPO III

Francia-Algeria 29-26

Svizzera-Islanda 20-18

Portogallo-Norvegia 28-29

GRUPPO IV

Slovenia-Macedonia del Nord 31-21

Egitto-Russia 28-23

Svezia-Bielorussia 26-26

Le classifiche aggiornate:

GRUPPO III

Francia 6

Portogallo 4

Norvegia 4

Islanda 2

Svizzera 2

Algeria 0

GRUPPO IV

Svezia 5

Egitto 4

Slovenia 4

Russia 3

Bielorussia 2

Macedonia del Nord 0

