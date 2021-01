Nuovo appuntamento con NBA2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo dell’NBA. Ospite in trasmissione, l’ex cestista e attuale telecronista per Sky Sport, Matteo Soragna.

Soragna dice la sua su quanto sta accadendo oltreoceano, soprattutto a Brooklyn, dove la situazione è abbastanza movimentata visti i fatti recenti che hanno visto coinvolgere Kyrie Irving: “Irving è un personaggio che fa discutere, a Brooklyn si son detti dispiaciuti per quanto accaduto e si aspettano spiegazioni più che valide. Quello che decide, però, sarà il campo. Quando saranno tutti e tre insieme e saranno avanti nella stagione capiremo davvero tutto il loro potenziale”.

“Quando hai preso Kyrie Irving e Kevin Durant – continua – in automatico sei una contender. Prendendo anche James Harden è come se avessero dichiarato di voler vincere in assoluto. Offensivamente, nonostante qualche mancanza importante per infortunio, rimangono impressionanti. Sono ancora abbastanza profondi ma un po’ scoperti sotto canestro. Forse, una piccola mossa la faranno più avanti, perché almeno nelle rotazioni un corpo in più devi averlo, offensivamente fanno spavento. Nella sostanza hanno i tre migliori giocatori uno contro uno nel mondo. La curiosità di tutti è vedere come conviveranno. Se vogliono veramente vincere, troveranno un modo per stare assieme in campo”.

Durant, nonostante l’infortunio al tendine d’Achille, non ha abbassato le sue statistiche: “Di lui sono felicissimo – commenta Soragna – quando un giocatore ha una rottura del genere, statisticamente perde il 15%. Invece, ha una percentuale più alta in carriera, e la media dei punti altissima”.

Questo e molto altro, nella video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO SORAGNA





Credit: Ciamillo