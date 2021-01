MotoGP: cancellati i test di Sepang che sarebbero stati in programma a febbraio

C’era tantissima attesa nel vedere in pista lo spettacolo della MotoGP, in una nuova stagione che promette sicuramente scintille e tante novità. Tutto però rinviato al momento: non saranno in pista infatti le moto della classe regina nei test di Sepang, che sono stati ufficialmente cancellati.

Presa oggi la decisione da parte di FIM, IRTA e Dorna Sports di annullare l’evento in programma a febbraio a causa dell’aumento di contagi di Covid-19 in terra malese. Al momento tutto da decidere il calendario futuro: dovrebbero essere confermati i test in Qatar dal 10 marzo a Losail, da capire se verranno aggiunte ulteriori date, magari su un circuito europeo.

Foto: Lapresse