Milan-Juventus oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi mercoledì 6 gennaio (ore 20.45) si gioca Milan-Juventus, big match della 16ma giornata della Serie A. Allo Stadio San Siro andrà in scena uno degli incontri più attesi di questa prima parte di campionato, una delle partite simbolo del calcio italiano, una grande classica assolutamente imperdibile per i tifosi delle due squadre e gli appassionati in generale. Questa volta, però, i rapporti di forza si sono invertiti rispetto a quelli a cui siamo stati abituati negli ultimi nove anni: il Milan è in testa alla classifica generale, la Juventus si trova costretta a inseguire con addirittura dieci punti di ritardo (ma una partita da recuperare).

I rossoneri hanno dunque l’occasione per complicare terribilmente la rincorsa dei bianconeri verso il decimo scudetto consecutivo. L’eventuale affermazione dei padroni di casa aumenterebbe ulteriormente la candidatura per il tricolore dei ragazzi di Stefano Pioli e metterebbe spalle al muro gli uomini di Andrea Pirlo, i quali sono costretti a imporsi in trasferta se vogliono rilanciarsi e rimanere in corsa per qualcosa di importante. Il Milan è al comando con un punto di vantaggio sull’Inter (impegnata alle ore 15.00 in casa della Sampdoria), la Juventus è invece quinta a -1 dal Napoli (con cui dovrà giocare il recupero, i partenopei affronteranno lo Spezia alle ore 18.00) e a -3 dalla Roma (i giallorossi hanno una partita in più, alle ore 15.00 incrociano il Crotone a domicilio).

I rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive (l’ultima contro il Benevento) e sono imbattuti in Serie A, la Juventus ha invece sconfitto l’Udinese dopo aver perso contro la Fiorentina prima di Natale (unico ko in campionato). Stefano Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, oltre che di Bennacer, Gabbia e Saelemaekers (tutti per infortunio), mentre Tonali deve scontare un turno di squalifica e sarà sostituito da Krunic accanto a Kessié. Leao unica punta supportato da Rebic, Calhanoglu e Castillejo; Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, Kjaer e Romagnoli i centrali davanti a Donnarumma. Andrea Pirlo replicherà con un 4-4-2: deve rinunciare all’infortunato Morata, oltre ad Alex Sandro e Cuadrado che sono risultati positivi al Covid-19. Cristiano Ronaldo sarà affiancato da Dybala nel tandem offensivo, Chiesa è stato confermato sull’esterno destro di centrocampo, dove agiranno anche McKennie, Bentancur e Arthur. Demiral, de Ligt, Bonucci e Danilo in difesa davanti a Szczesny.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming e le probabili formazioni di Milan-Juventus, match valido per la 16ma giornata della Serie A 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MILAN-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO:

20.45 Milan-Juventus

MILAN-JUVENTUS: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202).

Diretta tv su Sky Sport 251

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, de Light, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Foto: Lapresse