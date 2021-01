Lorenzo Musetti affronterà Danilo Petrovic nel primo turno nel Challenger di Istanbul. Il tennista italiano, reduce dall’eliminazione al primo turno delle qualificazioni agli Australian Open, si rimette in gioco sul cemento della capitale turca. Il 18enne, attuale numero 129 del ranking ATP, se la dovrà vedere con il serbo, attuale numero 144 al mondo: l’appuntamento è per lunedì 18 gennaio, non prima delle ore 13.00 italiane. Si preannuncia una battaglia serratissima, in palio l’accesso agli ottavi di finale da giocare contro il vincente di Rola-Bonzi.

Sarà il quinto match sul suo campo dopo due incontri di qualificazione e le sfide Kirkin-Lorernzi e Soeda-Tabilo. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Musetti-Petrovic, primo turno nel Challenger di Istanbul. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su ATP Challenger TV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italianii (in Turchia sono avanti due ore rispetto a noi).

MUSETTI-PETROVIC: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 18 GENNAIO:

13.00 Lorenzo Musetti vs Danilo Petrovic

MUSETTI-PETROVIC: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su ATP Challenger TV.

Foto: Lapresse