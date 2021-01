CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Vince, dunque, l’Olimpia Milano contro Cremona nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A di basket. Cremona out dalle Final Eight dove accede Reggio Emilia.

81-83 Sbaglia la tripla Hommes e vince Milano!

81-83 Una su due ai liberi di Punter

81-82 Tripla di Hommes!

78-82 Due su due di Punter ai liberi

78-80 Due su due ai liberi per LeDay e Milano torna avanti

78-78 Tripla di LeDay e pareggio!

78-75 Due su due ai liberi per T.Williams

76-75 Tripla di Datome che ferma il parziale di Cremona!

76-72 Canestro di Lee che schiaccia ancora

74-72 A segno il libero di Poeta

73-72 Canestro di Poeta e fallo e parziale di 12-0 per Cremona

71-72 Schiacciata di Lee

69-72 Ancora Poeta e padroni di casa che tornano a -3

67-72 Tripla di Poeta e Cremona la riapre!

64-72 Tripla di Hommes

61-72 Canestro di Punter e Milano torna a +11

61-70 Libero di Datome

61-69 Canestro di Datome

61-67 Canestro di Tarczewski

61-65 Schiacciata di Lee

59-65 Tripla di Datome!

59-62 Canestro di Poeta e Cremona che torna a -3

57-62 Zero su due ai liberi per Poeta

57-62 Uno su due ai liberi per Punter

57-61 Canestro di Lee

55-61 Libero di Palmi dopo il fallo tecnico di LeDay

54-61 Canestro di Poeta

52-61 Canestro di LeDay

52-59 Tripla di Palmi!

49-59 Due su due ai liberi per Punter e Milano che torna a +10

49-57 Canestro di Punter

49-55 Due su due ai liberi per T.Williams

47-55 Tripla di Brooks!

47-52 Canestro di T.Williams

45-52 È sempre Hommes a tenere viva Cremona

43-52 Canestro di Moreschini

43-50 Due su due di Hommes ai liberi

41-50 Canestro di Hommes, con Cremona che risponde punto a punto a Milano

39-50 Canestro di Tarczewski

39-48 Canestro di R.Williams

37-48 Canestro di Brooks

37-46 Due su due ai liberi per T.Williams

35-46 Si riparte e schiacciata di Tarczewski

35-44 Due su due per Delaney ai liberi

35-42 Tripla di Roll!

35-39 Canestro di R.Williams

33-39 Schiacciata di Tarczewski

33-37 Canestro di Tarczekswi

33-35 Canestro di LeDay

33-33 Due su due di Cournooh ai liberi

31-33 Tripla di Delaney!

31-30 Ritrova il canestro Milano con Moraschini

31-28 Tripla di Palmi e parziale di 9-0 per Cremona!

28-28 Canestro di T.Williams

26-28 Due su due dalla lunetta per Hommes

24-28 Canestro di Palmi

22-28 Schiacciata di Tarczewski

22-26 Uno su due per T.Williams ai liberi

21-26 Si sblocca anche Milano in questa ripresa con Roll dopo oltre tre minuti di gioco

21-24 Tripla di Hommes e Cremona si rifà sotto a inizio secondo quarto

18-24 Tripla di Roll!

18-21 Schiacciata di Lee

16-21 Schiacciata di Biligha e Milano allunga

16-19 Due su due ai liberi per Datome

16-17 Due su due ai liberi per LeDay

16-15 Canestro di R.Williams e match in grande equilibrio

14-15 Canestro di Delaney

14-13 Due su due ai liberi per Cournooh

12-13 Canestro di R.Williams

10-13 Risponde ancora Cremona con Hommes

8-13 A segno anche Punter

8-11 Canestro di T.Williams

6-11 Canestro di Tarczewski

6-9 Risponde subito Cremona con Hommes!

3-9 Tripla di Moraschini per un avvio incredibile delle due squadre!

3-6 Ancora da oltre l’arco! Questa volta Punter!

3-3 Risponde Mian!

0-3 Tripla di Brooks per iniziare il match!

16.57 Tutto pronto alla PalaRadi per la palla a due.

16.55 Cremona ospita Milano per la dodicesima volta. Nella storia delle sfide tra i due club giocate a Cremona i padroni di casa hanno ottenuto solo 3 vittorie.

16.50 Cremona, invece, attualmente è nona in classifica, ma soprattutto vincendo oggi staccherebbe il biglietto per la Final Eight di Coppa Italia ai danni di Reggio Emilia.

16.45 L’A|X Armani Exchange arriva Cremona forte del primo posto in classifica, con 13 vittorie e una sola sconfitta.

16.40 Buongiorno a tutti per la diretta live di Cremona-Olimpia Milano, valido come recupero della quindicesima giornata della Serie A di Basket.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Serie A 2020-2021 di basket tra la Vanoli Basket Cremona e l’A|X Armani Exchange Milano, valevole per il recupero della quindicesima giornata del torneo nazionale.

La squadra ospite è a caccia della quattordicesima vittoria su quindici partite (cui andrebbe aggiunta anche la vittoria sulla ritirata Virtus Roma) e del +8 sulle dirette inseguitrici. Di contro, invece, Cremona ha perso nell’ultimo turno contro Trieste dopo due successi consecutivi e si trova a metà classifica con 12 punti ed è alla caccia di punti fondamentali in chiave playoff, ma anche e soprattutto a caccia di punti per la final eight di Coppa Italia. La vittoria di Cremona, infatti, qualificherebbe i padroni di casa, mentre una sconfitta premierebbe il Reggio Emilia che ai quarti affronterebbe proprio Milano.

Rodriguez e compagni, di contro, hanno demolito Reggio Emilia due giorni fa con un primo tempo monstre e vorranno chiudere la pratica il prima possibile per poter gestire le energie in vista dell’importante incontro di Eurolega contro il Bayern Monaco di dopodomani. Match sulla carta senza storia, con Cremona che ha una media di 83,6 punti segnati e 86,3 subiti, mentre Milano viaggia con una media di 89,7 punti segnati e 73,1 subiti.

La sfida tra Cremona e Olimpia Milano inizierà alle ore 17:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

