La Juventus ha sconfitto l’Udinese per 4-1 nel posticipo della 15ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I Campioni d’Italia si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e sono così tornati alla vittoria dopo la battuta d’arresto pre-natalizia contro la Fiorentina. I bianconeri restano al quinto posto in classifica con 27 punti all’attivo, a 10 lunghezze di ritardo dal Milan capolista (con una partita giocata in meno). La Juventus si giocherà una fetta importante delle sue speranze scudetto nel big match di mercoledì contro i rossoneri, dove sarà fondamentale vincere per alimentare le speranze tricolore. L’Udinese resta al 13mo posto con 15 punti all’attivo, +4 sulla zona retrocessione.

La prima occasione è della Juventus al 7′, ma Ramsey conclude male a due passi dal portiere. Cinque minuti dopo De Paul va in rete, ma l’azione era partita con un tocco di mano e il gol è così stato annullato dal Var. I padroni di casa sono troppo lenti in fase di manovra e non riescono a costruire azioni interessanti, ma al 31′ i Campioni d’Italia passano in vantaggio: De Paul riceve la rimessa laterale di Stryger Larsen, ma commette un gravissimo errore e si fa portare via il pallone da Ramsey, il quale serve in profondità Cristiano Ronaldo e CR7 è impeccabile col suo destro.

L’Udinese è ordinata in campo, ma non riesce mai a pungere e al 50′ la Juventus cala il raddoppio: superlativa verticalizzazione di Cristiano Ronaldo per Chiesa, il quale incrocia col sinistro e supera Musso. Tre minuti più tardi Ramsey segna, ma il tris viene annullato perché c’è stato un tocco di mano ravvisato dal Var. Gli ospiti hanno un lampo al 57′ (Stryger Larsen trova la parte alta della traversa con un colpo di testa), poi ci pensa Cristiano Ronaldo a chiudere definitivamente i conti con una doppietta personale al 70′: Samir sbaglia un passaggio, Bentancur ruba palla centralmente e serve l’assist al portoghese, perfetto col suo sinistro. Finale di pura amministrazione per la Juventus, ma l’Udinese trova il gol della bandiera con Zeegelaar in pieno recupero, prima che Dybala sigla il 4-1 al 94′.

Foto: Lapresse