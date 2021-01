Juventus-Roma calcio femminile: orario, tv, programma, probabili formazioni Semifinale Supercoppa Italiana

Oggi, a partire dalle ore 12.30, prenderà il via la Final Four della Supercoppa Italiana di calcio femminile. A Chiavari, infatti, saranno di scena le prime 4 classificate della Serie A 2019/20, e quindi Juventus (detentrice del trofeo), Fiorentina, Milan e Roma. Il nuovo format della competizione, che sostituirà solo per l’attuale stagione sportiva la tradizionale partita tra la vincente del campionato e quella della Coppa Italia, prevede lo svolgimento di tre gare nell’arco di cinque giorni. Si partirà con le semifinali Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in programma alle 12.30 e alle 18, mentre domenica 10 gennaio le vincenti si sfideranno alle 12.30 nella finale che metterà in palio il primo trofeo della stagione.

La Juventus si presenta con i favori del pronostico alla sfida contro la Roma. Le bianconere, guidate da una Cristiana Girelli in grande forma, possono ambire a un posto nell’atto conclusivo. La n.10, fresca di rinnovo fino al 2022, è andata a segno in 12 delle ultime 14 partite esterne disputate dalla propria compagine e da questo punto di vista si comprende quanto sia importante in fase realizzativa. La prima parte di campionato è stata convincente: 10 vittorie in altrettanti incontri, eguagliando quanto fatto dalla Torres (stagione 2010-2011 e 2012-2013) e dalla Fiorentina (2016-2017).

Match complicato per la Roma. La partenza in Serie A è stata complessa, considerando i 13 punti in 10 partite disputate. Da questo punto di vista le speranze di Betty Bavagnoli sono quelle di una prestazione di altissimo profilo, supportata dalle sue miglior giocatrici come Annamaria Serturini.

PROGRAMMA JUVENTUS-ROMA SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE IN TV

La prima semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus e Roma inizierà a partire dalle ore 12.30 presso lo stadio comunale di Chiavari. Il match godrà della diretta televisiva di Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e Now Tv. Inoltre sarà possibile seguire il confronto attraverso il servizio TIMVISION. OA Sport vi terrà aggiornati circa il riscontro del confronto. Di seguito il programma:

Mercoledì 6 gennaio

12.30 Juventus vs Roma – Prima semifinale di Supercoppa Italiana calcio femminile

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ROMA CALCIO FEMMINILE

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Rosucci; Maria Alves, Girelli, Bonansea. All.: Guarino.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Ciccotti; Bonfantini, Lazaro, Serturini. All.: Bavagnoli.

Foto: Claudio Bosco – LPS