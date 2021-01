Juventus-Fiorentina, Finale Supercoppa Italiana calcio femminile: data, programma, orario, tv, streaming

Juventus e Fiorentina si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. Le bianconere hanno sconfitto la Roma per 2-1 dopo i tempi supplementari, mentre le viola hanno avuto la meglio sul Milan per 2-1 al termine dei 90 minuti regolamentari. L’esito delle due semifinali, giocate il giorno dell’Epifania a Chiavari, ha così definito quali saranno le due formazioni che si contenderanno il primo trofeo stagionale. Si tratta di una grande classica del calcio femminile nelle ultime stagioni: le ultime Campionesse d’Italia partiranno con i favori del pronostico, ma le toscane hanno tutte le carte in regola per centrare il colpaccio.

L’appuntamento è per domenica 10 gennaio (ore 12.30), sempre a Chiavari. La Juventus e la Fiorentina andranno a caccia del secondo sigillo, dopo quelli ottenuti rispettivamente nel 2019 e nel 2018, guarda caso proprio contro l’avversario di turno. Il 27 ottobre 2019 furono le bianconere a imporsi per 2-0 a Cesena, il 13 ottobre 2018 trionfò la Fiorentina a La Spezia per 1-0. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Juventus-Fiorentina, Finale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, TIM Vision e Now TV.

JUVENTUS-FIORENTINA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 10 GENNAIO:

12.30 Finale Supercoppa Italiana calcio femminile: Juventus-Fiorentina

JUVENTUS-FIORENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202).

Diretta streaming su Sky Go, TIM Vision e Now TV.

Foto: Lapresse