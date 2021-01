Italia-Lettonia pallamano: programma, orari, tv, streaming Qualificazioni Europei 2022

Il nuovo anno inizia col botto per la Nazionale italiana di pallamano maschile, che tornerà in campo il prossimo 7 gennaio, per affrontare la Lettonia del gigante Dainis Kristopans, in uno dei match fondamentali per la rincorsa alle qualificazioni agli Europei 2022.

La sfida si svolgerà dunque questo giovedì, 7 gennaio 2021, a partire dalle ore 20.30, presso il Pala Santa Filomena di Chieti, centro federale della Nazionale, con la diretta televisiva che è affidata a Sky Sport, precisamente sul canale 204 Sky Sport Arena, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming:

Qualificazioni Europei pallamano 2022

Giovedì 7 gennaio 2021

Ore 20.30 Italia-Lettonia

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Do, Now Tv

Foto: FIGH