Golf, Tiger Woods annuncia di essersi sottoposto alla quinta operazione alla schiena

Un annuncio importante è stato fatto da Tiger Woods, vincitore di 110 tornei professionistici di golf, di cui 15 Major, risultando essere il giocatore ad aver ottenuto più titoli individuali.

Il campione americano, infatti, ha rivelato di essersi sottoposto al quinto intervento chirurgico alla schiena e pertanto dovrà rimanere lontano dall’attività agonistica: ” Non vedo l’ora di iniziare la formazione e sono concentrato su come tornare in Tour”, le dichiarazioni del 45enne statunitense via social. L’operazione si è resa necessaria per rimuovere un frammento del disco che pizzicava un nervo.

Visti i problemi fisici che non sono una novità per lui, i risultati nel 2020 non sono stati all’altezza della situazione per questo la sua speranza è quella di avere un beneficio in termini di continuità di gioco. Pertanto, l’operazione citata è la carta che Woods si è voluto giocare per avere sensazioni migliori dal proprio fisico.

Foto: LaPresse