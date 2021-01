Golf, PGA Tour 2021: Kokrak, Malnati e Niemann al comando del Sony Open in Hawaii al termine del primo round

Pochi giorni dopo la spettacolare conclusione in quel di Kapalua, i golfisti del circuito del PGA Tour si muovono nelle fantastiche Hawaii giungendo ad Honolulu per darsi battaglia nel Sony Open in Hawaii (montepremi 6,6 milioni di dollari).

Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo un terzetto al comando della leaderboard con lo score di -8 (62 colpi). Si tratta del cileno Joaquin Niemann, runner up nel recente Sentry Tournament of Champions, e degli americani Jason Kokrak e Peter Malnati.

I tre battistrada vantano due lunghezze di margine su un folto gruppo di protagonisti composto dall’australiano Aaron Babbeley, dal sudcoreano Si Woo Kim, e dagli statunitensi Vaughn Taylor, Jim Herman, Patton Kizzire e Daniel Berger. Classifica ovviamente corta dopo le prime 18 buche e top ten conclusa con il punteggio di -5 da ben 12 golfisti tra i quali spiccano gli americani Webb Simpson e J.T. Poston, ed il canadese Mackenzie Huges.

Primo round tutto sommato buono per il detentore del titolo Cameron Smith. L’australiano occupa il 40° posto con lo score di -3 e potrà approcciare il secondo round con un piglio maggiormente offensivo. Male invece Harris English. Il vincitore del Sentry Tournament of Champions, primo evento dell’anno solare, non va oltre il par assestandosi in 99esima posizione e dunque a rischio taglio del venerdì.

Nella tarda serata italiana spazio al secondo round che allargherà le maglie e decreterà il consueto cut. Attenzione a Niemann che sembra il più in palla dei leader dopo aver sfiorato il successo qualche giorno fa al Kapalua Resort.

Foto: LaPresse