Golf, PGA Tour 2021: Harris English e Justin Thomas appaiati al comando del Sentry Tournament of Champions dopo il primo round

Come da tradizione decennale il PGA Tour riparte dal Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,7 milioni di dollari). Il primo evento dell’anno vede i vincitori di almeno un torneo della passata stagione sfidarsi sul percorso par 73 del Kapalua Resort Plantation Course di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti).

Al termine del primo round sono due i golfisti che comandano la leaderboard. Si tratta degli americani Harris English e Justin Thomas. Entrambi chiudono la prima giornata con lo score di -8, scoccando dunque 65 colpi e costruendosi un iniziale margine di due lunghezze sui più immediati inseguitori che occupano la terza posizione. Si tratta di un nutrito gruppo di partecipanti composto dal sudcoreano Sungjae Im, dal canadese Nick Taylor, dall’iberico Sergio Garcia e dagli statunitensi Robert Streb, Ryan Palmer e Patrick Reed.

-5, nona piazza e top ten chiusa dall’australiano Adam Scott, e dagli americani Patrick Cantlay e Brendon Todd. Classifica corta con tutti i migliori racchiusi in una manciata di colpi. Buon 12° posto con -4 per il norvegese Viktor Hovland. Da quest’ultimo in questa stagione ci si aspetta un ulteriore salto di qualità con possibili acuti nei Major. Primo round in chiaroscuro per il numero 1 ed il numero 2 dell’Official Golf Ranking. 30° infatti con -2 lo statunitense Dustin Johnson, mentre lo spagnolo Jon Rahm occupa la 22esima piazza con il punteggio di -2.

Soltanto due infine i golfisti che concludono il round con punteggi positivi e quindi di conseguenza occupano gli ultimi due posti della classifica. Si tratta dell’americano Tony Finau (41° a +1) e del colombiano Sebastian munoz (42° a +2). Nella tarda serata italiana spazio al secondo round. Justin Thomas suona la carica per bissare il successo del 2019 e portare a 3 i successi personali nel Sentry Tournament of Champions.

Foto: LaPresse