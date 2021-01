Golf, il Sentry Tournament of Champions inaugura la stagione 2021 del PGA Tour

La stagione 2020 del PGA Tour è stata tormentata ma sostanzialmente ininterrotta dall’estate, e dopo un mese ristoratore è tempo di voltare pagina e immergersi nel calendario 2021, che conterrà anche l’Olimpiade (si spera). Il primo evento del nuovo anno sarà il Sentry Tournament of Champions, più comunemente chiamato anche semplicemente Sentry TOC. Si giocherà alle Hawaii, con undici ore di fuso orario rispetto all’Italia, sul Plantation Course di Kapalua.

La particolarità del torneo è che il field sarà composto solamente dai vincitori dello scorso anno solare, e dunque non si può certo dire che la ripartenza sarà senza fuochi d’artificio, ed è finalmente giunta l’ora di rivedere un po’ di buon golf. Dei quaranta atleti al via, molti hanno però già rinunciato poiché non pronti a ributtarsi nella mischia, e il ruolo di favoriti d’obbligo cadrà dunque su nomi molto importanti come gli americani Justin Thomas, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau e Collin Morikawa e sullo spagnolo Jon Rahm. Naturalmente si tratta di un evento senza taglio dove tutti saranno impegnati lungo i quattro giorni di gioco del tradizionale weekend allungato.

Inoltre, solo per questa edizione, a causa della pandemia che ha interrotto il programma dello scorso anno riducendo i tornei, si uniranno ai vincitori sono tutti coloro che si sono qualificati per il Tour Championship dello scorso anno. Questo è un gradito invito per giocatori come Xander Schauffele, che eccellono nei forti tornei a campo limitato.

Il Plantation Course a Kapalua è stato progettato da Ben Crenshaw e Bill Coore nel 1991 e ospita il Tournament of Champions dal 1999. Sia i professionisti che i dilettanti sono entusiasti di questo campo, dalle sue viste mozzafiato sulla baia di Honokahua e sull’isola di Molokai ai suoi ampi fairway, il percorso è sia divertente che stimolante da giocare a causa dei cambiamenti di altitudine e della possibilità che i venti forti complichino di parecchio le cose.

Foto: LaPresse