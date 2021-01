Il 2021 è iniziato, un nuovo anno ha finalmente fatto capolino nelle nostre vite dopo dodici mesi davvero da incubo. In estate andranno in scena le Olimpiadi, rinviate di dodici mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Nuova stagione anche per la ginnastica artistica e, come sempre, il 1° gennaio porta con sè una serie di nuove seniores: le ragazze che spegneranno 16 candeline durante l’anno appena incominciato passano infatti di categoria, lasciano le juniores e possono finalmente gareggiare tra le grandi.

E attenzione, perché la classe 2005 avrà il diritto di partecipare ai Giochi, cosa che non sarebbe successa se la rassegna a cinque cerchi si fosse svolta regolarmente nel 2020. Novità importante perché tra tutte le nuove seniores c’è un potenziale fenomeno in grado di fare saltare il banco tra le big, ovvero la russa Viktoriia Listunova che sembra avere i mezzi tecnici e il carattere giusto per potere dire la sua. Ai Mondiali juniores 2019 vinse l’oro nel concorso generale, nella gara a squadre e alle parallele asimmetriche, sebbene fronteggiasse ragazze più grandi di un anno. C’è grande attesa in Patria per questo potenziale funambolo che proverà a interrompere il dominio statunitense, magari insieme alle coetanee Polina Ivanova e Iuliia Nikolaeva.

Gli USA stanno inevitabilmente risentendo il colpo del caso Larry Nassar, la scuola resta dominante ma cosa succederà quando si ritirerà Simone Biles? Vanno tenute seriamente in considerazione Sydney Barros, Skye Blakely e Konnor McClain che hanno già vinto il bronzo a squadre ai Mondiali juniores 2019. Dalla Cina trapelano come sempre poche notizie, figuriamoci su ragazze così giovani che hanno avuto poche possibilità di esprimersi fuori dai loro confini: sulla carta quella messa meglio è Wu Ran che ha già vinto l’argento a squadre nell’ultima rassegna iridata di categoria mentre tutti gli altri nomi sono un mistero, a partire da Jiaqying Tang e Yue Yue. Per il resto è difficile fare previsioni, anche perché nel 2020 non hanno praticamente mai gareggiato e quindi quasi sicuramente ci saranno delle sorprese nei prossimi mesi.

In Italia le 2005 di riferimento sono Veronica Mandriota e Chiara Vincenzi, già competitive in Serie A e già convocate per i Mondiali juniores 2019. Di seguito le nuove seniores per il 2021 per quanto riguarda la ginnastica artistica. Abbiamo preso in considerazione le migliori ventidue Nazionali al Mondo in base ai risultati ottenuti negli ultimi Mondiali. Si fa fede al database della Federazione Internazionale.

GINNASTICA ARTISTICA, LE NUOVE SENIORES DAL MONDO (CLASSE 2005):