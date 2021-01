FOTO Vincenzo Nibali si allena tra la neve a Lanzo d’Intelvi: “Ha il suo fascino”

Il 2021 di Vincenzo Nibali è cominciato in mezzo alla neve. Il corridore siciliano ha postato sul suo profilo Instagram due foto del suo allenamento a Lanzo d’Intelvi (CO), con tantissima neve sul sfondo e al bordo delle strade. “Qui il sole 🌞 si nasconde 😅😅, ma effettivamente la neve ❄️ ⛄️ ha il suo fascino! Buona giornata ragazzi“, il commento al posto del corridore della Trek Segafredo.

Un anno molto importante quello di Nibali, che ha come grande obiettivo quello delle Olimpiadi di Tokyo. Al corridore siciliano in carriera manca davvero solo una medaglia con la maglia azzurra e “Lo Squalo” sarà con ogni probabilità il capitano azzurro per cercare di salire su quel podio olimpico, sfumato a Rio per quella caduta in discesa a pochi chilometri dal traguardo.

Prima dell’appuntamento a Cinque Cerchi per Nibali si prospetta una stagione suddivisa tra le grandi classiche e poi un solo grande giro. Il siciliano non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua partecipazione al Giro o al Tour, quest’ultimo tuttavia potrebbe rivelarsi incompatibile con i Giochi, qualora il Governo giapponese imponga una quarantena di 2 settimane per prendervi parte.

Nibali qualche settimana fa commentava in questo modo il suo possibile 2021: “Credo che bisogna attendere un po’ il nuovo anno e vedere come lo vivremo, capire se la stagione verrà ritardata e poi decidere anche in base alla presentazione del Giro d’Italia che avverrà a gennaio. Adesso è difficile fare una programmazione, è un anno difficile e penso che continuerà a essere un po’ così. Si può pensare di fare un avvio di stagione pensando alle Classiche, con un calendario tradizionale, e poi pensare a una sola grande corsa a tappe”

foto LaPresse