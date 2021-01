Si complica la situazione in Australia, non soltanto per l’alto numero di tennisti posti in isolamento, ma anche per il rischio di chiusura delle frontiere tra i vari Stati del Paese che potrebbe arrivare proprio a ridosso degli Australian Open di tennis.

I tennisti sono in quarantena ma non tutti sono già a Melbourne: una bolla è presente ad Adelaide, capitale dell’Australia Meridionale, mentre Melbourne è capitale di Victoria. Anche l’azzurro Jannik Sinner, come mostrato su Instagram, è arrivato proprio ad Adelaide.

Con lui molti altri colleghi, tra cui il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem. E proprio questi tennisti, come scrive la versione digitale del Corriere della Sera, sono nella cosiddetta “bolla VIP“, ovvero quella riservata ai migliori al mondo (per le donne ci sono le sorelle Williams e Naomi Osaka).

