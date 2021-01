F1, confermati i Test pre-stagionali in Bahrain: in pista a metà marzo, poi la prima gara

La stagione 2021 di Formula 1 avrà ufficialmente inizio il prossimo marzo in Bahrain. La FIA e Liberty Media hanno annunciato pochi minuti fa che il prossimo campionato del mondo del grande circus dell’automobilismo prenderà il via sul circuito di Sakhir dal 12 al 14 marzo. I test erano originariamente previsti a Montmelò all’inizio del terzo mese dell’anno, ma sono stati spostati in seguito ai problemi nell’organizzazione del Gran Premio d’Australia: il viaggio in Oceania, originariamente previsto per aprire i battenti di questo 2021, è stato rinviato a novembre a causa della pandemia di Covid-19 ancora in corso.

La notizia dello spostamento delle prove prestagionali in Bahrain era effettivamente già nell’aria: la pista di Sakhir ospiterà la prima prova del Mondiale F1 2021 il prossimo 28 marzo; aver dirottato quindi il riscaldamento nel regno mediorientale permette ai team di ridurre gli spostamenti e lasciare una parte del personale direttamente in Asia senza doverli costringere ad ulteriori viaggi. Ricordiamo che i giorni di test sono stati ridotti a 3 invece dei 6 previsti, altra misura per ridurre gli effetti della pandemia di Covid-19.

A Sakhir vedremo dunque tutte le auto del 2021 ‘riscaldarsi’ in vista del Mondiale, che inizierà da lì a due settimane. In teoria le auto dovrebbero essere ‘parenti strette’ di ciò che abbiamo visto nel 2020. Spera che non sia così la Ferrari, che sta lavorando soprattutto sulla Power Unit, punto debole della rossa dello scorso anno che l’ha costretta a tre soli podi e un triste sesto posto in classifica costruttori.

Foto: Lapresse