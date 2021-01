Fabio Aru oggi: orario, tv, programma, streaming Trofeo Città di Cremona ciclocross

Fabio Aru tornerà in gara oggi, 3 gennaio, nel Trofeo Città di Cremona 2021, che assegnerà anche i titoli regionali per quanto concerne la Lombardia e il Piemonte. Si tratta della terza competizione alla quale partecipa il ciclista sardo. Sono attesi oltre 300 atleti al via.

Non sarà di certo una passeggiata per i ciclisti visto che nella campagna cremasca fuori Montodine, che ospiterà la manifestazione, nelle scorse ore è scesa una fitta nevicata che ha complicato non poco il lavoro agli organizzatori. Il andrà pulendosi dalla neve con i passaggi delle gare precedenti a quella Open maschile.

Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni sono i grandi favoriti al successo del Trofeo Città di Cremona 2021. Occhio anche a Cristian Cominelli, Samuele Leone, Federico Ceolin e Stefano Sala. Per Fabio Aru l’obiettivo potrebbe essere quello di entrare nella top-10.

Per la gara di ciclocross alla quale parteciperà il Cavaliere dei Quattro Mori non è prevista alcuna copertura televisiva. OA Sport vi garantirà la diretta live testuale, con aggiornamenti costanti per non farvi perdere davvero nulla.

TROFEO CITTA’ DI CREMONA 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 3 GENNAIO:

09.00 Gara esordienti maschile (secondo anno)

09.45 Gara esordienti maschile (primo anno)

10.30 Gara allievi maschile (primo anno)

11.00 Gara allievi maschile (secondo anno)

13.15 Gara Open femminile, juniores maschile e juniores femminile

14.15 Gara Open maschile (con Fabio Aru)

Nessuna copertura tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Alessandro Billiani/Treviso MTB