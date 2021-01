Siamo nel pieno della fase di preparazione al Mondiale 2021 di F1 e lo spagnolo Carlos Sainz Jr. si appresta a vivere una stagione molto particolare, al di là degli aspetti legati alla pandemia che purtroppo riguardano tutti. L’iberico, infatti, sarà al volante della Ferrari, prendendo il posto del tedesco Sebastian Vettel che da quest’annata correrà per l’Aston Martin (marchio che ha rilevato l’identificazione della Racing Point, senza però andarne a mutare la struttura organizzativa). Ebbene, per Carlos una grande chance con un marchio prestigioso, frutto di prestazioni solide con la McLaren che hanno convinto la Rossa a investire su di lui.

Un pilota concreto e solito l’iberico, capace di ottenere ottimi risultati con il team di Woking e di esprimersi ad alto livello in condizioni di asfalto difficile come nel GP di Portimao (Portogallo): “Uno dei miei momenti preferiti. Mi è sempre piaciuto guidare in condizioni particolari perché serve improvvisazione e senso di adattamento. Quella volta ho preso molti rischi, ma ne è valsa la pena“, le considerazioni di Carlos nel corso di una serie di storie su Instagram nelle quali lo spagnolo ha risposto a delle domande.

E dunque l’avventura con la scuderia di Maranello inizia con tante motivazioni: “Essere parte di questa Casa è incredibile. I giorni trascorsi nell’azienda sono stati speciali. Indossare la tuta rossa, salire sulla F.1, il simulatore, guardare il volante con lo stemma del Cavallino… sono molti i dettagli che ti fanno sentire unico. Non vedo l’ora di guidare la Ferrari. Ogni notte mi addormento immaginando come potrà essere e paragonandola alla McLaren. C’è molto lavoro da fare al simulatore per essere pronto ai test”, ha aggiunto Sainz.

Foto: LaPresse