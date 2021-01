DIRETTA Sci alpino, Seconda manche Maribor LIVE: si comincia alle 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.07 Hector oggi non ci ha capito nulla sul ghiaccio. E’ quarta a 3″06 da Nufer. Porterà a casa solo qualche punticino, forse uno solo. Tocca alla canadese Gray, qualificata con il n.58!

14.06 La svizzera Priska Nufer, che aveva 0.55 da gestire, rifila 1″10 alla connazionale Wild e vola in testa. Ora la svedese Hector, parte con appena 0.04 di margine.

14.04 L’austriaca Truppe, partita con un centesimo di vantaggio, chiude a 0.97 da Wild. La svizzera può recuperare qualche posizione.

14.02 2’17″80 il tempo totale di Wild, che ha provato a lasciar correre. Una buona prova. Il tracciato è molto regolare.

14.01 Subito fuori Robnik, breve interruzione prima della partenza della svizzera Wild.

14.00 Iniziata la seconda manche del gigante di Kranjska Gora. In pista la slovena Robnik.

13.57 La seconda manche è stata tracciata da Mike Day, allenatore di Mikaela Shiffrin.

13.55 Saranno 31 le atlete in gara. La slovena Robnik e la svizzera Wild hanno concluso a pari merito in 30ma posizione.

13.50 Le quattro italiane qualificate oggi, ovvero Bassino, Brignone, Goggia e Curtoni, saranno in gara anche ai Mondiali di Cortina. Purtroppo, alle loro spalle, il vuoto assoluto. C’è mancanza di ricambi, per il momento godiamoci Marta Bassino, che è ancora molto giovane (24 anni).

13.49 Ricordiamo che la pista è ghiacciatissima, dunque esalta le sciatrici più tecniche.

13.46 Federica Brignone è giunta sul podio sulla Podkoren nel lontano 2012. Quell’anno si impose la francese Tessa Worley, mentre chiuse terza la tedesca Viktoria Rebensburg. Erano le più grandi interpreti del gigante di allora, due di queste sono ancora nell’elite di questa specialità dopo quasi un decennio!

13.45 Lo scorso anno a Kranjska Gora vinse la neozelandese Robinson, che in questa stagione è in crisi. Oggi è 15ma dopo la prima frazione a 2″33.

13.42 In classifica generale è saldamente in vetta Petra Vlhova con 699 punti, ma la slovacca deve fare attenzione alla sempre più arrembante Gisin, seconda a quota 575.

13.40 Federica Brignone guida la classifica di gigante con 205 punti, appena 5 in più di Marta Bassino. Seguono Shiffrin a 150 e Gisin a 132.

13.36 Al termine della prima manche è in testa Marta Bassino con 23 centesimi sulla svizzera Michelle Gisin, 51 sulla slovacca Petra Vlhova e 54 sull’americana Mikaela Shiffrin. Quinta la francese Tessa Worley a 0.85, sesta Federica Brignone a 1″04. Sono quattro in tutto le italiane qualificate: 14ma Elena Curtoni a 2″19, 18ma Sofia Goggia a 2″72.

13.35 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.00 inizierà la seconda manche del gigante femminile di Kranjska Gora.

