Dakar 2021, Santosh non è in pericolo di vita, ma resta in coma farmacologico per le cure

La carovana della Dakar era molto in ansia per le condizioni di salute del 37enne indiano Chunchunguppe Shivashankar Santosh, incappato in una brutta caduta in un tratto tortuoso e insidioso della quarta frazione. Il centauro del Team Hero, tempestivamente soccorso, è stato trasportato in elicottero in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico che ha suggerito di mettere il pilota in coma indotto per evitare complicazioni.

Ebbene, da questo punto di vista arrivano buone notizie sul conto del pilota. Un comunicato ufficiale della squadra, infatti, regala un sorriso: “Una tac effettuata in mattina non ha evidenziato gravi problemi dovuti all’incidente, nulla quindi che possa andare a ostacolare il suo completo recupero. Resta il trauma cranico e la spalla destra lussata. Il team medico che lo sta curano ha deciso di gestire la lesione in una condizione sedata o in coma artificiale. In questa maniera, sta ricevendo le cure nel miglior modo possibile e continuerà a essere sotto osservazione nei prossimi giorni“.

Pertanto, Santosh resta in coma farmacologico per evitare rischi e sforzi inutili. Da parte del team è stato aggiunto: “Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine e ringraziamo i piloti che hanno offerto il loro aiuto a Santosh. Vogliamo anche ringraziare gli organizzatori per aver portato le squadre mediche e di soccorso sul posto in tempi rapidi e per averlo trasportato in aereo per raggiungere rapidamente l’ospedale”.

Foto: Eric Vargiolu / LPS