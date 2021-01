Dakar 2021, Pablo Copetti vince tra i quad e insidia Giroud. Dmitry Sotnikov senza rivali tra i camion

Per la seconda sfida della 43^ edizione la carovana della Dakar si è spostata verso Wadi Ad-Dawasir, sede del traguardo odierno dopo 457 chilometri cronometrati. Quad e camion hanno dato spettacolo al termine di una tappa in cui i protagonisti hanno affrontato le prime vere dune del deserto dell’Arabia Saudita.

Tra i quad, l’americano Pablo Copetti (MX Devesa by Berta) ha preso le redini della corsa intorno a metà tappa e non ha più ceduto il comando fino all’arrivo. Lo statunitense ha tagliato il traguardo con 01′ 03” di margine sul cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing Team). Si difende il transalpino Alexandre Giroud (Team Giroud). Il vincitore della prima tappa di ieri mantiene il comando della classifica generale con 01′ 09” sul già citato Enrico. L’ottima performance di Copetti permette all’americano di ricucire il gap con Giroud. La graduatoria overall dei quad vede i primi tre in classifica racchiusi in un fazzoletto di 01′ 40”. Sotto tono l’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG’ON Rally). Il campione 2019, quarto ieri resta al quarto posto della classifica ed al momento non sembra in grado di impensierire il podio virtuale.

Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/Ilgiz Akhmetziano si confermano al vertice della graduatoria riservata ai camion. L’equipaggio russo, iscritto con un KAMAZ – MASTER, non ha avuto rivali e si conferma la formazione da battere. Oltre alla formazione #507, Airat Mardeev regala a KAMAZ – MASTER il secondo posto con 03′ 17” di ritardo. Terza piazza per il bielorusso Siarhei Viazovich (MAZ-SPORTAUTO) in una competizione che ha avuto un solo padrone per tutta la giornata. Alla vigilia della terza Stage, Dmitry Sotnikov si appresta a gestire 17′ 14” di vantaggio su Siarhei Viazovich, chiamato alla rimonta nelle prossime giornate.

Foto: LaPresse