Dakar 2021, la tappa di oggi: orario, percorso, programma, tv della Neom-Neom

Si entra sempre più nel vivo della Dakar 2021. Abbiamo ormai imboccato la fase cruciale e decisiva della corsa più dura del mondo, e lo stage odierno non sarà da meno. La nona tappa, la Neom-Neom, che che si svolgerà quest’oggi, martedì 12 gennaio, sarà una sorta di anello con 579 km totali e 465 km di prove speciali.

La partenza è fissata a Neom, sulle sponde del Mar Rosso, e la carovana vi tornerà dopo avere effettuato un lungo cerchio, passando per la zona di Tabuk, fino poi a risalire verso la zona di Jabalash Shifa, quindi si punterà nuovamente verso il Mar Rosso per giungere ad Ash Shaykh Humayd, prima di tornare verso sud per arrivare a Neom. La tappa vedrà una partenza in piano, prima di una lunga salita nelle fasi decisive della gara. Lo scenario presenterà il 31% di deserto, l 61% di terra, quindi qualche settore pietroso, ma non ci saranno le temute dune. La prova speciale odierna comincerà alle ore 5.50 del mattino ora italiana, per quanto riguarda le moto, mentre le auto scatteranno a partire dalle 7.45

IN TV – Eurosport ed Eurosport Player proporranno i momenti più spettacolari della frazione odierna, in tv su Eurosport1 (210) alle ore 23.30. Non è prevista invece la diretta tv dell’evento.



Foto: Stephane Peterhansel – Foto LM-LPS/DPPI/Julien Delfosse