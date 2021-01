Conor McGregor è pronto per tornare sul ring a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione su un ottagono. Una delle grandi iconi della MMA (arti marziali miste) si appresta a fronteggiare lo statunitense Dustin Poirier, l’appuntamento è per domenica 24 gennaio (la main card incomincerà alle ore 04.00) all’Etihad Stadium di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Si tratta della rivincita di una contesa andata in scena sette anni fa e vinta agevolmente dall’irlandese per ko dopo appena 106 secondi.

Conor McGregor è stato molto chiaro sul suo profilo Twitter: “Prometto un capolavoro”. Il 32enne partirà con i favori del pronostico e punta a una grande vittoria per strizzare l’occhio all’altra icona Khabib Nurmagomedov, il quale si è ritirato pochi mesi fa ma potrebbe pensare a un ritorno per un’eventuale sfida proprio a McGregor. L’appuntamento è in diretta streaming su DAZN per una grande notte di MMA.

Foto: Lapresse