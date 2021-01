Combinata nordica: Akito Watabe è il migliore nel PCR della Val di Fiemme in Coppa del Mondo. 31° Buzzi, 33° Pittin

La terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di combinata nordica maschile si è aperta quest’oggi in Val di Fiemme con i primi salti ufficiali di allenamento e con il Provisional Competition Round in vista delle due gare individuali previste nel fine settimana. Sul trampolino HS104 di Predazzo è stato il giapponese Akito Watabe a firmare il miglior punteggio del PCR, volando a quota 103 metri da stanga 17 con forte vento alle spalle e totalizzando 140 punti anche grazie ad un atterraggio di pregevole fattura.

Doppietta nipponica completata dal fratello minore di Akito, Yoshito, che si è attestato in seconda piazza provvisoria con un’ottima prova da 102 metri e 137.6 punti pagando virtualmente 10″ dalla vetta nel caso in cui questa serie dovesse essere presa in considerazione come segmento di salto effettivo di una o più gare individuali in programma nel weekend. 3° il norvegese Espen Bjoernstad con 137.3 punti, appena davanti al connazionale e leader della generale Jarl Magnus Riiber, unico a saltare da stanga 16 per un totale di 135.7 punti con 102 metri.

Luci e ombre in casa Italia. Molto bene Raffaele Buzzi, 31° con 94 metri e 119.1 punti (gap virtuale di 1’24” dalla testa) al termine di una giornata in costante crescita, mentre le due punte del movimento tricolore si sono resi protagonisti di una prestazione discreta. Alessandro Pittin è 33° con 96.5 metri e 118.4 punti dopo aver impressionato positivamente in allenamento (9° in entrambi i training), Samuel Costa è 36° con 93.5 metri e 115.8 punti. Molto lontani gli altri azzurri: 46° Giulio Bezzi (103.2 punti), 47° Aaron Kostner (102.4), 48° Domenico Mariotti (102.1) e 49° Stefano Radovan (98.4). Da registrare due squalifiche nella squadra tedesca, che rischia di dover fare a meno di Johannes Rydzek e Julian Schimd nel caso in cui dovesse essere annullato un segmento di salto ufficiale di gara nei prossimi giorni.

Foto: Lapresse