Il giovane e promettente ciclocrossista belga Justin Laevens si è raccontato a cuore aperto in un’intervista rilasciata a SportNU.be, facendo un grande, anzi, grandissimo passo in avanti non solo per se stesso, ma anche per l’intero mondo sportivo e della comunità LGBT, dichiarando apertamente si essere omosessuale.

In vista dei campionati nazionali belgi di ciclocross che si disputeranno questo fine settimana a Meulebeke, il diciannovenne della Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini, è il primo ciclista professionista belga ad essersi espressamente dichiarato gay. “Ci pensavo da due anni. È stato un grande passo – ha affermato Laevens a SportNU.be – I miei genitori erano molto ottimisti. Io avevo paura soprattutto delle reazioni dei corridori o delle squadre più grandi, che mi avrebbero guardato in modo diverso, ma non credo che sia così”.

In una sua storia su Instagram, Laevens ha fatto riferimento a una campagna mediatica del vogatore belga Simon Haerinck, #samesportdifferentsexuality, nata per richiamare fuori dallo sport l’omofobia e incoraggiare la tolleranza e l’accettazione. “Essere nel mondo dello sport è difficile – ha concluso Laevens – Spero di poter essere un esempio per altri atleti, per i ciclisti o per i ciclocrossisti che potrebbero essere ancora nascosti nel loro guscio”.

Foto: SportNU.be