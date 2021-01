Ieri pomeriggio a Sant’Elpidio è andata in scena l’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclocross, che ha visto concludere in ottava piazza di giornata Fabio Aru. Il corridore sardo della Qhubeka-Assos ha mostrato nuovamente segnali importanti e, gara dopo gara, sta convincendo sempre più con il ritorno al vecchio amore dello sterrato.

A commentare la prova del Cavaliere dei Quattro Mori è stato Fausto Scotti, commissario tecnico della Nazionale, ai microfoni di Tuttobiciweb, con la possibilità di portare Aru ai Mondiali: “Fabio ha corso bene e ad oggi non mi sento di escluderlo ma neanche di garantirgli la convocazione, dobbiamo vedere come andranno i Campionati Italiani e poi il ritiro con la sua squadra”.

Prosegue: “Sono felice di come stia andando, anche ieri su un tracciato difficile molto fangoso e con ghiaccio sotto, è andato bene. A guardarlo in gara sembrava uno che non ha mai smesso di fare ciclocross e sono contento del suo ottavo posto. Aru ha recuperato tantissimo, si sta divertendo e questa è la cosa più importante. In salita sta andando bene, spazio per lui c’è, ma manca ancora parecchio al mondiale e bisogna vedere anche quali saranno i programmi con il suo team, non posso decidere da solo con l’atleta. Ieri ha guidato con i migliori crossisti partendo piano e sono veramente soddisfatto. Però per decidere sul Mondiale diamoci tempo, abbiamo ancora tutto il mese per decidere”.

