Ci stiamo avvicinando sempre di più alla prima gara UCI WorldTour della stagione 2021, ossia l‘UAE Tour, che si svolgerà in sette tappe dal 21 al 27 febbraio. Saranno presenti tutte le formazioni della massima categoria WT, compresa l’Alpecin-Fenix, il miglior UCI ProTeam del 2020. Ovviamente vanno ancora definiti i dettagli completi sul percorso e la startlist di coloro che prenderanno il via della rassegna, ma finalmente si vede un piccolo spiraglio positivo per questo 2021 che dovrà essere all’insegna del rilancio e del riscatto anche da parte del mondo dello sport.

L‘Abu Dhabi Sports Council, gli organizzatori dell’UAE Tour e il Dubai Sports Council hanno confermato che per la prima volta tutte le 19 squadre del WorldTour saranno al via della terza edizione dell’UAE Tour, e sono già state definite le località di partenza e di arrivo della prima gara WorldTour della stagione. Quest’anno i corridori partiranno e arriveranno ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, e si fronteggeranno in sette diverse tappe nei luoghi più iconici degli Emirati Arabi Uniti. A breve verranno rilasciati anche i dettagli dei rigorosi protocolli anti COVID-19 progettati per garantire la sicurezza di tutti i corridori, del personale e di tutti i soggetti coinvolti nella gara.

Sia la prima che la seconda edizione dell’UAE Tour – vinte rispettivamente da Primož Roglič e Adam Yates – hanno attirato un roster eccezionalmente forte di corridori, rendendo la corsa emozionante. E anche in questo 2021 potremo aspettarci di vedere al via soltanto il meglio del circuito internazionale per la conquista della maglia rossa del leader della classifica generale, vinta lo scorso anno da Yates. In questa occasione il britannico ha battuto il vincitore del Tour de France 2020 Tadej Pogačar con 1’01” di vantaggio, nonostante un’impressionante prestazione del giovane sloveno che lo ha visto vincere nella quinta tappa in cima a Jebel Hafeet, una salita di 10 km a oltre 1000 metri s.l.m..

Le varie salite che hanno caratterizzato le prime due edizioni dell’UAE Tour hanno fornito ai leader dei team già una buona base per il proseguo della stagione. E contestualmente hanno potuto mettersi in mostra anche i più grandi velocisti del mondo tra cui: Caleb Ewan, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Elia Viviani e Fernando Gaviria.

STARTLIST PROVVISORIA SQUADRE UAE TOUR

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA – PREMIER TECH

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

DECEUNINCK – QUICK-STEP

EF EDUCATION – NIPPO

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL START-UP NATION

JUMBO-VISMA

LOTTO SOUDAL

MOVISTAR TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE

TEAM DSM

TEAM QHUBEKA ASSOS

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

ALPECIN-FENIX

Foto: Lapresse