13 gennaio. Una data che da diciassette anni a questa parte suona alquanto malinconica perché legata, inevitabilmente, al compleanno dell’amatissimo, compianto e unico Pirata delle due ruote: Marco Pantani. Il campione romagnolo non è più qui con noi da tanto, troppo tempo, ma soltanto fisicamente; perchè nella mente di coloro che lo hanno sempre sostenuto, la sua presenza è più viva che mai.

In questo giorno così particolare, è arrivato un piccolo regalo per Marco: una delle sue storiche e leggendarie biciclette è tornata a casa, nella sua Cesenatico. Uno dei cimeli che Davide Cassani, alcuni imprenditori e amici del Pirata hanno acquistato all’asta durante Sport Memorabilia, tenuta da Aste Bolaffi. La loro volontà era quella di riconsegnarla al Museo Pantani e non solo. Un desiderio che finalmente si è realizzato.

“Porteremo questa bicicletta a Cesenatico. Marco la usò nelle prime tappe del suo ultimo Tour de France , quello del 2000 – ha scritto il CT Davide Cassani tramite la sua pagina personale di Facebook – A chi la consegnamo? In realtà la doniamo alla storia, forse alla leggenda. Questo era il nostro intento: acquistare cose appartenute al grande scalatore per consegnarle al museo Pantani affinché la memoria del pirata e delle sue imprese non si spengano mai. Questa bicicletta, come altri cimeli e ricordi, appartengono a tutti, soprattutto a chi ama il ciclismo. Il 13 gennaio, Marco avrebbe compiuto 51 anni e questa bicicletta, spero, regalerà un sorriso a mamma Tonina”.

Foto: Lapresse