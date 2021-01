Dopo il turno del 6 gennaio, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi – 9 gennaio 2021 – in campo con la prima di tre parti della diciassettesima giornata della stagione 2020/2021.

Il menù odierno si aprirà alle 15 con il match Benevento-Atalanta, visibile su Sky Sport, che verrà seguito alle 18 poi dallo scontro Genoa-Bologna (sempre su Sky Sport) e alle 20.45 dall’incrocio fra Torino e Milan, visibile questa volta però su DAZN.

Andiamo a vedere, nel dettaglio, programma e orari delle sfide in programma.

Calendario Serie A calcio oggi: partite 9 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN :

Serie A calcio 2020-2021

Sabato 9 gennaio 2021

Ore 15 Benevento-Atalanta: Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 18 Genoa-Bologna: Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Milan-Torino: DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Foto: LaPresse