Calendario Nations League calcio 2021: date, programma, orari, tv

La prima fase della Nations League 2020-2021 è andata in archivio e l’Italia di Roberto Mancini ha potuto sorridere, staccando il biglietto per la Final Four insieme alla Francia, alla Spagna (prossima avversaria degli azzurri) e al Belgio. Sarà proprio il Bel Paese a ospitare gli atti conclusivi di questa competizione sportiva: mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre 2021 andranno in scena le semifinali, domenica 10 ottobre ci sarà spazio per le due finali. Saranno lo Stadio San Siro di Milano e l’Allianz Stadium di Torino i teatri delle quattro partite in programma, si assegnerà un trofeo particolarmente ambito quasi subito dopo gli Europei estivi.

La nostra selezione è stata autrice di un percorso convincente, concludendo in vetta al proprio raggruppamento, precedendo Olanda, Polonia e Bosnia Erzegovina senza mai perdere un match. I Galletti francesi hanno estromesso il Portogallo di Cristiano Ronaldo dalla possibilità di confermare il trionfo ottenuto nella prima edizione della kermesse. Le Furie Rosse iberiche si sono assicurate il pass grazie al primo posto nel gruppo C1, ottenuto in particolar modo col sonoro 6-0 rifilato alla Germania nello scontro diretto conclusivo. Il Belgio ha invece vinto il proprio raggruppamento che comprendeva soprattutto Inghilterra e Danimarca.

Gli accoppiamenti per le due semifinali (scontri diretti in partita secca) sono stati definiti dal sorteggio di Nyon (Svizzera) e gli azzurri affronteranno gli spagnolo a San Siro (Milano) il 6 ottobre, mentre l’altro penultimo atto tra Belgio e Francia si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, nel giorno successivo. La finale, invece, si giocherà il 10 ottobre a Milano, mentre la finalina per il terzo posto è in programma lo stesso giorno allo Stadium.

Il bilancio dell’Italia nelle 35 sfide contro le Furie Rosse è di 10 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte. L’ultimo successo nostrano risale agli ottavi di finale degli Europei 2016, quando gli uomini di Antonio Conte superarono 2-0 gli iberici. Da questo punto di vista, la selezione di Mancini arriva all’appuntamento da imbattuta in questa edizione della competizione, avendo chiuso il proprio girone a quota 12 punti (uno in più dell’Olanda), senza mai subire una sconfitta: 3 vittorie e 3 pareggi.

CALENDARIO FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Italia-Spagna a Milano

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Belgio-Francia a Torino

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021:

Orario da definire (prima serata) Finale Nations League 2021

DOVE VEDERE LA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DOVE SI GIOCA LA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE 2021?

La Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio si giocherà in Italia. Le due città di riferimento saranno Milano e Torino.

SQUADRE QUALIFICATE ALLA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE 2021 DI CALCIO:

Italia (vincitrice gruppo A1)

Belgio (vincitrice gruppo B1)

Francia (vincitrice gruppo C1)

Spagna (vincitrice gruppo D1)

