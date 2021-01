Calendario Europei nuoto 2021: date, programma, tv, dove si svolgono

Dal 17 al 23 maggio 2021 la Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di grandi sfide in vasca per gli Europei di nuoto. La competizione, che avrebbe dovuto svolgersi l’anno passato e fu poi posticipata per la pandemia Covid-19, si proporrà quest’anno come prova generale per le compagini continentali in vista delle Olimpiadi di Tokyo, vero obiettivo per tutti nell’annata.

La formazione azzurra, da questo punto di vista, è molto attesa. Nelle ultime due apparizioni al livello internazionale in vasca lunga, infatti, la selezione guidata dal DT Cesare Butini ha sciorinato prestazioni di altissimo profilo. Se si guarda all’ultima edizione, quella del Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), i ragazzi del Bel Paese seppero mettere insieme 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi, 22 medaglie in totale, tenendo conto delle 44 presenze in finale (ivi comprese le staffette), dei quattordici record italiani, di un primato italiano cadetti, di due juniores, di tre migliori prestazioni in tessuto e di trentanove primati personali in quella sede. Il target, quindi, sarà quello di riconfermarsi. Giova ricordare che parliamo di una rassegna continentale riguardante anche le altre discipline acquatiche:

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI A BUDAPEST DI NUOTO

Sincro dal 10 al 14 maggio

Tuffi dal 10 al 16 maggio

Acque Libere dal 12 al 16 maggio

Nuoto dal 17 al 23 maggio

La copertura televisiva della competizione europea sarà garantita da RaiSport, live streaming su RaiPlay. Scopriremo in avvicinamento alla manifestazione se la Rai si affiderà anche ai canali delle reti generaliste. OA Sport da questo punto di vista seguire il tutto con le DIRETTE LIVE testuali.

