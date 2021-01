Calcio, ufficiale lo 0-3 a tavolino per Roma-Spezia di Coppa Italia dopo il caso delle 6 sostituzioni dei giallorossi

Come ampiamente previsto dopo Roma-Spezia disputata martedì, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021, il giudice sportivo Alessandro Zampone, ha comminato la sconfitta a tavolino per 0-3 per i giallorossi dopo che i capitolini avevano compiuto le ormai celebri sei sostituzioni nel match poi perso ai tempi supplementari con il punteggio di 4-2 contro la compagine ligure.

Un errore grossolano per la panchina di mister Fonseca che non si è fermata alle canoniche cinque sostituzioni che, come cita il regolamento, sono il massimo consentito “anche nelle partite che vengono decise con la disputa dei supplementari”.

Con questa decisione, quindi, va in archivio l’amarissimo ottavo di finale per la Roma che, oltre a essere stata sconfitta sul campo, ha subito anche l’onta della sconfitta a tavolino per la seconda volta in stagione. Va ricordato, infatti, che in occasione della prima giornata di campionato, la partita in casa del Verona (0-0 sul campo) fu poi vinta a tavolino dall’Hellas dato che i giallorossi non avevano inserito correttamente nella lista degli over 22 il giocatore Amadou Diawara che, invece, di anni ne ha 23.

Foto: Lapresse